10 Ocak 2020, Cuma
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Ersun Yanal iplerini çekti! Tam 7 isim yolcu...
Süper Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı başarılı grafiği ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hazırlıklarına Antalya'da yaptığı kampla devam eden sarı-lacivertliler Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezonu şampiyonlukla taçlandırmayı amaçlayan Yanal ve ekibi bu doğrultuda ilk olarak Gineli stoper Simon Falette'i kiralamıştı. Finansal Fair Play kriterlerini de yerine getirebilmek adına bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde bazı oyuncuların ismi ön plana çıkıyor. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 21:49
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