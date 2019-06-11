11 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli

Yeni sezonda zirveyi zorlayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Allahyar'ın ardından bir genç yıldızın transferinde daha mutlu sona yakın olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 11.06.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 15:40
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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli

Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki genç golcü Allahyar Sayyadmanesh'i de kadrosuna katmak için gün sayıyor.

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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, Allahyar'ın ardından ikinci genç operasyonunu Fas'tan yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin, 1999 doğumlu Faslı stoper Achraf Dari için kulübü Wydad'a teklifte bulunduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli

Dari sağ bek ve ön libero da oynayabiliyor.

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