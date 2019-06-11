11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Allahyar'dan sonra bir genç yıldız daha! İşte bonservis bedeli
Yeni sezonda zirveyi zorlayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Allahyar'ın ardından bir genç yıldızın transferinde daha mutlu sona yakın olduğu ifade edildi.
Giriş Tarihi: 11.06.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 15:40
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