11 Haziran 2019, Salı
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!
Ergin Ataman Fenerbahçe taraftarına flaş bir tepki gösterdi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında karşı karşı geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı. İşte Ergin Ataman'ın sahaya kulaklıkla çıkmasının nedeni;
Giriş Tarihi: 11.06.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 19:29
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