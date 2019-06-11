11 Haziran 2019, Salı

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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!

Ergin Ataman Fenerbahçe taraftarına flaş bir tepki gösterdi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında karşı karşı geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı. İşte Ergin Ataman'ın sahaya kulaklıkla çıkmasının nedeni;

Giriş Tarihi: 11.06.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 19:29
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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisinde karşı karşıya geldikleri Fenerbahçe Beko maçında sahaya kulaklıkla çıktı.

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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!

Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko ile oynanan son maçta kendisine edilen küfürler nedeniyle tepki amacıyla maça kulaklıkla çıktığı öğrenildi.

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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!

Fenerbahçe taraftarı, serinin ilk maçı öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki göstermişti.

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Ergin Ataman'dan Fenerbahçe taraftarına flaş tepki!

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulunmuş, Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etmişti.

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