11 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda
Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamasını oluşturdu. En az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her mevkiye takviye yapılacak olan sarı-lacivertlileri yoğun bir transfer dönemi bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı...
Giriş Tarihi: 11.06.2019 15:07
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