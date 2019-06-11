11 Haziran 2019, Salı

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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamasını oluşturdu. En az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak ve neredeyse her mevkiye takviye yapılacak olan sarı-lacivertlileri yoğun bir transfer dönemi bekliyor. İşte Fenerbahçe'nin bölge bölge transfer planı...

Giriş Tarihi: 11.06.2019 15:07
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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda

Gelecek sezon için kadrosunu tamamen yenileyecek olan Fenerbahçe, tam 10 transfer yapacak. İşte sarı-lacivertlilerin bölge bölge transfer planı;

KALECİ
Fenerbahçe sezonu Volkan Demirel ve Harun Tekin ile bitirdi.

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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda

3. kaleci olarak bu sezon hiç süre almayan ancak büyük umut beslenen Berke Özer yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda

37 yaşındaki Volkan Demirel'in kontratı bitti. Harun Tekin'in performansı da beklentilerin çok altında kaldı.

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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda

Fenerbahçe'nin kaleci mevkisine 1 transfer yapması olası görünüyor.

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Fenerbahçe'nin transfer planı hazır! Dev operasyon yolda

SAĞ BEK
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