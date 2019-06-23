23 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!
Transfer sezonunun açılmasıyla Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transferde girişimlerini sürdürüyor. Birçok mevkide oyuncu transferi yaparak yeni sezonda yepyeni bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü şimdi de Ada'ya dikti. Premier Lig'den bir oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edilen sarı kanarya görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.06.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 21:35
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