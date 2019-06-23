23 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Transfer sezonunun açılmasıyla Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Gelecek sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe'de transferde girişimlerini sürdürüyor. Birçok mevkide oyuncu transferi yaparak yeni sezonda yepyeni bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertliler gözünü şimdi de Ada'ya dikti. Premier Lig'den bir oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edilen sarı kanarya görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2019 21:33 Güncelleme Tarihi: 23.06.2019 21:35
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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Geçtiğimiz sezon taraftarlarına tam bir hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon takımını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.

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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor.

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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen sarı lacivertliler, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.

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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Transferde çok dikkatli hareket eden yönetim yapılacak transferlerde hata yapmak istemiyor.

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Fenerbahçe Ada'dan o ismin peşinde!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, kaleye de yeni bir isim transfer etmeyi düşünüyor.

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