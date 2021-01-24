24 Ocak 2021, Pazar

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Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Devre arası transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe, 3 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda mutlu sona ulaşıp ipi göğüslemek isterken, flaş bir transfer hamlesi geldi. Kanarya, Hatayspor ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için Güney ekibine 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edeceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 24.01.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 11:31
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Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Süper Lig'de son olarak Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Fenerbahçe, transferde ise hız kesmiyor.

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Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Mesut Özil, Szalai ve Osayi gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin, Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'yı da gündemine aldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Kanarya, Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza için resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Güney ekibine paranın yanı sıra iki oyuncu önerildiği gelen haberler arasında. Hatayspor'un teklifi değerlendirdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Bu sezon attığı 13 golle Süper Lig'i sallayan Boupendza forvet ve kanatta görev yapabiliyor.

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