Fenerbahçe'den Boupendza hamlesi! 2 oyuncu+para...

Devre arası transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe, 3 ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda mutlu sona ulaşıp ipi göğüslemek isterken, flaş bir transfer hamlesi geldi. Kanarya, Hatayspor ile gol krallığına oynayan Aaron Boupendza için Güney ekibine 2 oyuncu ve bir miktar para teklif edeceği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)