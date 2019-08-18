Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

Süper Lig'de yeni sezonu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve son olarak Huddersfield forması giyen Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilere 4 isimden müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 07:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





