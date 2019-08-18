18 Ağustos 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti
Süper Lig'de yeni sezonu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve son olarak Huddersfield forması giyen Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilere 4 isimden müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 18.08.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 07:50
- 1
- 24
- 2
- 24
- 3
- 24
- 4
- 24
- 5
- 24
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"