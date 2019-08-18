18 Ağustos 2019, Pazar

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Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

Süper Lig'de yeni sezonu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve son olarak Huddersfield forması giyen Zanka'yı kadrosuna katan sarı-lacivertlilere 4 isimden müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 07:50
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Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da kaynak oluşturmaya çalışıyor...

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Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo başta olmak üzere gündemde yer alan isimlerin yüksek maliyetleri frene basılmasına neden olurken, yönetim kadroda düşünülmeyen isimleri göndererek maddi açıdan elini güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

Michael Frey'i Nürnberg'e kiralanmasının ardından sırada Miha Zajc'ın olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği Sloven orta saha için görüşmelerin devam ettiği gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe'ye 4 transfer müjdesi birden! Comolli harekete geçti

DAMIEN PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR
Real Betis'in yanı sıra bazı Rus ve İtalyan ekiplerinden teklifler aldığı bildirilen Zajc'ın satışından en az 5-6 milyon euro gelir bekleniyor.

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