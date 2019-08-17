17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...
Sözleşmeleri sona eren Roberto Soldado ve İslam Slimani ile yollarını ayırdıktan sonra Muriç ve Allahyar takviyeleriyle forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de Michael Frey'in Nürnberg'e gönderilmesinin ardından bir golcü takviyesi için girişimler başladı. Adı Nikola Kalinic, Choupo-Moting ve Michy Batshuayi gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan yıldız isim için ilk teklifini yaptı.
Giriş Tarihi: 17.08.2019 22:17
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