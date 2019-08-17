17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...

Sözleşmeleri sona eren Roberto Soldado ve İslam Slimani ile yollarını ayırdıktan sonra Muriç ve Allahyar takviyeleriyle forvet hattını güçlendiren Fenerbahçe'de Michael Frey'in Nürnberg'e gönderilmesinin ardından bir golcü takviyesi için girişimler başladı. Adı Nikola Kalinic, Choupo-Moting ve Michy Batshuayi gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde olan yıldız isim için ilk teklifini yaptı.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 22:17
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...

Süper Lig'de ilk düdük dün oynanan Yukatel Denizlispor ve Galatasaray karşılaşmasıyla çaldı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...

Sezonun başlamasına rağmen transfer sezonunun 2 Eylül'e kadar sürmesi sebebiyle, takımların kadrolarını güçlendirme çalışmalarını halen sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...

Siyah-Beyazlılar şu ana kadar Douglas, Lens, Tyler Boyd, Vıctor Ruiz ve Rebocho'yu kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...

Fenerbahçe'de ise Zanka, Allahyar, Altay Bayındır, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam, Rodrigues ve Muriç takıma yeni katılan isimler.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Beşiktaş...

Birçok isim için temaslarda bulunan kulüplerden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta golcü arayışlarını sürdürüyor.

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