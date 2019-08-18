Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

Karar geldi ve bir devir bitti... Fenerbahçe'de 17 sezondur forma giyen ve uzun yıllardır kaptanlık yapan kaleci Volkan Demirel'in hikâyesinde sona gelindi. Volkan Demirel, yönetimin gelen teklifi reddedince anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertlilerde 17 sezonluk dönemin sonu gelmiş oldu. İşte veda mesajı detayı ve Comolli'nin Volkan kararı ile bir dönemin kapandığı o gelişme...