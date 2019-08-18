18 Ağustos 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

Karar geldi ve bir devir bitti... Fenerbahçe'de 17 sezondur forma giyen ve uzun yıllardır kaptanlık yapan kaleci Volkan Demirel'in hikâyesinde sona gelindi. Volkan Demirel, yönetimin gelen teklifi reddedince anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertlilerde 17 sezonluk dönemin sonu gelmiş oldu. İşte veda mesajı detayı ve Comolli'nin Volkan kararı ile bir dönemin kapandığı o gelişme...

Giriş Tarihi: 18.08.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 12:09
  • 1
  • 25
Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

17 sezondur forma giydiği sarı lacivertli kulüpte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa kazanan Volkan Demirel, yeni sezonda takımda olmayacak.

  • 2
  • 25
Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

"Kaleciliği bırak, teknik heyette görev al" teklifini geri çeviren 37 yaşındaki file bekçisi bir sezon daha oynamakta ısrar edince anlaşma sağlanamadı.

  • 3
  • 25
Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

2018-2019 sezonuyla birlikte sözleşmesi de biten 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle takımın kampları öncesinde herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.

  • 4
  • 25
Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

Sarı lacivertlilerle ne Samandıra'da ne de kamplarda hiçbir çalışmada bulunmayan Volkan, kendisiyle diyalog kurulana dek ailesiyle tatildeydi.

  • 5
  • 25
Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Volkan Demirel...

Başarılı kaleci, Fenerbahçe'de bir sezon daha oynayıp camiaya şampiyonluk yaşayarak veda etmek istediğini yakın çevresine, teknik heyete ve yönetime tebliğ etti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör