15 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı. Eljif Elmas'ın satışını 1-2 güne tamamlaması beklenen Fenerbahçe'de bu hafta en az bir yıldız ismin transferinin bitirilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 07:56
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Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe'de gözler sol bek, orta saha ve savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi.

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Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

Comolli'nin dün sabah Fransa'ya gitmesi sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecana neden oldu.

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Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

Damien'in Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo için Marsilya ile masaya oturacağı iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

Bu mevki için Ndiaye ve Fejsa da listede... Üç oyuncudan birisinin bu hafta İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor.

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Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

KOLAROV ISRARI

Stoper içinse Simon Kjaer konusunda Sevilla ile bedelsiz kiralama konusunda anlaşıldığı gelen haberler arasında... 4 milyon euro isteyen Kjaer ile pazarlık devam ediyor. Aleksandar Kolarov'da da bu hafta yeni gelişmeler bekleniyor.

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