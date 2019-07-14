Fenerbahçe'ye 3 yıldız daha gelecek

Yeni sezonda şampiyon olarak hem 4. yıldızı takmak hem de ezeli rakibi Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek isteyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar Vedat Muriç, Max Kruse, Garry Rodrigues, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı. Eljif Elmas'ın satışını 1-2 güne tamamlaması beklenen Fenerbahçe'de bu hafta en az bir yıldız ismin transferinin bitirilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: 14.07.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





