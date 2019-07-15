İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Son olarak bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve teknik ekip, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için büyük çaba sarfediyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu...