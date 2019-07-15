15 Temmuz 2019, Pazartesi

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İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Son olarak bir dönem Galatasaray forması da giyen Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve teknik ekip, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için büyük çaba sarfediyor. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosu...

Giriş Tarihi: 15.07.2019 09:16
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İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

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İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

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İşte Fenerbahçe'nin dünya yıldızı forveti! Muriç'i yedek bırakacak

Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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