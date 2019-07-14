Fenerbahçe'de Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Tam anlamıyla sil baştan bir kadro kuran Fenerbahçeli kurmaylar takımdan ayrılan bu isimlerin yerine şu ana kadar Altay Bayındır, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç'i getirdi.

