14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun tranfser çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-lacivertlilerde gözler tamamen santrfor transferine çevrildi. Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Frey'i Çaykur Rizespor'a kiralayan Fenerbahçe, bu bölgeyi iki santrforla güçlendirmeyi planlıyor. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 20:10
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Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden hız kazandı.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Geçtiğimiz sezonki başarısız kadrodan 11 oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler son olarak Frey'i de Çaykur Rizespor'a kiraladı ve bu oyuncu 12'ye çıktı.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Tam anlamıyla sil baştan bir kadro kuran Fenerbahçeli kurmaylar takımdan ayrılan bu isimlerin yerine şu ana kadar Altay Bayındır, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Allahyar, Garry Rodrigues ve Vedat Muriç'i getirdi.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Santrfor bölgesinde Vedat Muriç ve genç Allahyar kalan sarı-lacivertlilerde gözler tamamen santrfor transferine çevrildi.

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Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...

Teknik direktör Ersun Yanal, yönetimden bu bölgeye 2 ismin kadroya katılması talimatını verdi. Bu bağlamda çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli kurmaylar harekete geçti.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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