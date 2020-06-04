04 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

Fenerbahçe önümüzdeki sezon için ilk transferini Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katarak yapmıştı. Sarı-lacivertliler, İsmail'in ardından ikinci transferini de bitirdi. Sarı Kanarya, 3. Lig'den genç forvet ve kulübü ile her konuda anlaştı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:05
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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, transferde hummalı bir operasyon yürütüyor.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

Maliyetli isimlerden daha çok genç ve potansiyelli isimlere yönelme kararı alan Fenerbahçe yönetimi bir süredir hedefteki isimlerle temaslarını sürdürüyordu.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

İlk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler gençlik operasyonunda ilk kıvılcımı başlatmıştı.

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Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

Bu hedef kapsamında görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe bir genç yıldız adayıyla daha her konuda anlaşma sağladı.

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