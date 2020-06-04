Fenerbahçe'ye 3. Lig'den forvet! İkinci transfer gerçekleşiyor

Fenerbahçe önümüzdeki sezon için ilk transferini Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katarak yapmıştı. Sarı-lacivertliler, İsmail'in ardından ikinci transferini de bitirdi. Sarı Kanarya, 3. Lig'den genç forvet ve kulübü ile her konuda anlaştı.

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Giriş Tarihi: 04.06.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 15:05 ABONE OL