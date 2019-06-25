25 Haziran 2019, Salı
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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler! "Fenerbahçe’ye uzaydan mı geldin?"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kongre üyelerinin birinden gelen soruya: "Televizyondan anlattıklarımızın da çok doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum. Gerçekleri bilmeniz hakkınızdır. Toroğlu-moroğlu diye bahsettiğin insanlar da, burada ismini almaya değmez. Siz onlara malzeme vermeseniz de onlar illa ki Fenerbahçe'ye saldıracak bir şey bulur. Onların mevcudiyeti, onların hayatta oluş amaçları Fenerbahçe'ye saldırmak." verdiği bu cevabın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu, Ali Koç'a sert bir yanıt verdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
Giriş Tarihi: 25.06.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 08:00
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