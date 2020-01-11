11 Ocak 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalanan Simon Falette'in transferinin ardından sportif direktör Damien Comolli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar sonrası sarı-lacivertlilerde büyük bir deprem yaşanmıştı. Comolli'nin açıklamalarının ardından konuşan başkan Ali Koç, Fransız futbol adamının yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu belirtmiş ve Comolli'yi İstanbul'a çağırıp bir görüşme gerçekleştirmişti. Comolli ile Ali Koç'un görüşmesinin detayları ortaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Falette transferinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 16:10
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