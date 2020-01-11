11 Ocak 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalanan Simon Falette'in transferinin ardından sportif direktör Damien Comolli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar sonrası sarı-lacivertlilerde büyük bir deprem yaşanmıştı. Comolli'nin açıklamalarının ardından konuşan başkan Ali Koç, Fransız futbol adamının yaptığı açıklamalardan rahatsızlık duyduğunu belirtmiş ve Comolli'yi İstanbul'a çağırıp bir görüşme gerçekleştirmişti. Comolli ile Ali Koç'un görüşmesinin detayları ortaya çıkarken, sarı-lacivertlilerin Falette transferinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 16:10
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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Falette transferi sonrası Comolli'nin, yönetimi rahatsız eden açıklamaları sonrası Koç, acil toplantı uyarısı yaptı ve Comolli ile zirve gerçekleşti.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...

Koç, habersiz yapılan açıklama nedeniyle Comolli'yi uyardı. Yapılan görüşme sonrası Comolli'nin görevine devam etmesine karar verildi.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...

Zirvede transfer konusu da konuşuldu. Toplantıda sol bek, kanat forvet ve Rami ayrılırsa stoper transferleri yapılması kararı alındı.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...

BİR STOPER DAHA GELİYOR

Eintracht Frankfurt'tan Simon Falette'nin transferini Fenerbahçe, stoperde sürpriz bir hamle daha yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi Alanyaspor'un defans oyuncusu Welinton için de teklif yapacak.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3 imza daha...

Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon 16 maçta görev aldı ve 2 de gol attı.

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