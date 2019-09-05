05 Eylül 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli aranın ardından sezona üçte üç ile başlayan Alanyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilere yıldız futbolcularından iyi haber geldi. İşte Fenerbahçe'nin idmanından öne çıkan detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:51
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Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

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Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

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Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo da idmanda yer aldı.

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