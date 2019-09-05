Fenerbahçe'ye 2 yıldız futbolcudan iyi haber!

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli aranın ardından sezona üçte üç ile başlayan Alanyaspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilere yıldız futbolcularından iyi haber geldi. İşte Fenerbahçe'nin idmanından öne çıkan detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 05.09.2019 21:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





