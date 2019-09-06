06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kalecilik kariyerini sonlandırmasının ardından antrenör ekibine geçiş yapan Volkan Demirel, bu kararının ardından sarı-lacivertlilerin YouTube hesabına konuştu. İşte Demirel'in açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 06.09.2019 00:35
  • 1
  • 13
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe

"FENERBAHÇELİ OLMAYAN BİLEMEZ"

Volkan Demirel, "17 yıl sahanın içinden, Fenerbahçe'nin kalesinden, şimdi ise sahanın kenarından katılacağım bu coşkuya.

  • 2
  • 13
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe

Bu kapıdan artık teknik ekibin bir parçası olarak giriyorum. Bu renklere hizmet etmek bambaşka.

  • 3
  • 13
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe

Tutkuyla, sevgiyle, inançla, ilk günkü heyecanı bu motivasyonu sürdürmek çok başka.

  • 4
  • 13
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe

Bunu Fenerbahçeli olmayan kimse bilemez, bu anlatılmaz yaşanır." dedi.

  • 5
  • 13
Fenerbahçe'de Volkan Demirel: İlk haykırışım Fenerbahçe

YANAL: "VOLKAN'A İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise "Bu tarafa geçiş, uzun yıllar var inşallah. Güzel olacak her şey.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör