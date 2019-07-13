13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye 10 günde 5 yıldız! Biri Emre Belözoğlu'ndan | Son dakika transfer haberleri
Geçtiğimiz sezondan ders alan ve yeni sezonda bunu tekrarlamak istemeyen Fenerbahçe'de transfer dahilinde kadro yapılanması son hızıyla sürüyor... Sarı lacivertliler, kuracağı kadro ile şampiyon olmayı ve rakiplerine üstünlük sağlamak için yıldızları bir bir bitiriyor. Bu kapsamda çalışmalarına aralıksız devam eden Kanarya, önümüzdeki 10 gün için 5 futbolcu daha açıklayacak. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri ve o 5 transfer...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 12:52
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