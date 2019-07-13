13 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir kadro kurarak gelecek sezon şampiyonluğa emin adımlarla yürümek isteyen Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Garry Rodrigues transferini açıklayan sarı-lacivertliler eski bir Galatasaraylının daha transferini bitirmek üzere. Kanarya, bu transferi de bir an önce bitirip kampa yetiştirmek istiyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.07.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.07.2019 11:48
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Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları peş peşe patlamaya devam ediyor.

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Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini resmen duyurdu.

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Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde bir transfer bombası daha patlamak üzere.

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Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Fenerbahçe eski bir Galatasaraylı ismin daha transferini bitirmek üzere. İşte detaylar...

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Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyon olmak için iddialı ve alternatifli bir kadro üzerinde çalışıyor.

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