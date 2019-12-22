23 Aralık 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! "Maçın en iyi tiyatrocusu"

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Fenerbahçe sahasında son haftalarda büyük yükseliş gösteren Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'nin yıldız ismi her iki takım taraftarını da çileden çıkardı. Beşiktaşlı futbolculara yaptığı faullerle siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkartan isim, Fenerbahçe'nin yediği golde yaptığı hareketle adeta olay oldu. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine damga vuran isim ve hakkında yapılan yorumlar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 21:14
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Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! Maçın en iyi tiyatrocusu

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre derbi mücadelesinde tek değişiklikle sahaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! Maçın en iyi tiyatrocusu

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezonun eleştirilen ismi Adem Ljajic'i yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncunun yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü.

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Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! Maçın en iyi tiyatrocusu

Siyah-beyazlı ekipte kaleyi Loris Karius korurken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco ve Pedro Rebocho'dan oluştu.

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Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! Maçın en iyi tiyatrocusu

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ve Muhammet Elneny görev aldı. Lens orta sahanın sağında, Caner Erkin ise solunda oynadı. Abdoulay Diaby, hücuma dönük orta saha görevi yaparken, Burak Yılmaz derbi maçta gol aradı.

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Fenerbahçe'nin yıldızına olay tepki! Maçın en iyi tiyatrocusu

LENS 5 MAÇ SONRA 11'DE

Ljajic'in yerine ilk 11'de görev alan Lens, 5 maç sonra bu şansı yakaladı.

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