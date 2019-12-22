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Ersun Yanal'dan Vedat Muriç'e fırça!
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ile Süper Lig'de 16. hafta heyecanı tüm hızıyla devam etti. Nefes kesen derbide Fenerbahçe, ezeli rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti kritik üç puana uzandı. Kanarya, 28 puana çıkarken Beşiktaş 27 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilmezlik serisi 16 maça çıktı. Zorlu karşılaşmada en dikkat çeken anlar ise Ersun Yanal ile Vedat Muriç arasında yaşandı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 22:51
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