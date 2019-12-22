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Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor. Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak olan mücadele öncesi merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu.
Giriş Tarihi: 22.12.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 17:59
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