23 Aralık 2019, Pazartesi

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Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor. Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak olan mücadele öncesi merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 17:59
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Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

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Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır'ın yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Sarı-lacivertlilerde koltuğu sallanan Ersun Yanal, geleceğini belirleyeceği karşılaşmada rakibini devirip rahatlamak istiyor.

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  • 27
Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Peş peşe Avrupa, lig ve kupada üç maçını kaybeden siyah-beyazlılarda ise Abdullah Avcı, zorlu deplasmanda kazanıp yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

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Abdullah Avcı ve Ersun Yanal'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri

Dev derbi öncesi merakla beklenen ilk 11'ler de belli oldu.

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