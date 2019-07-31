Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

Real Madrid ve Tottenham'ın da yer aldığı Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal gündem oldu. Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar'ın yerde kaldığı pozisyonda Ersun Yanal'ın 'Yat yat' diye seslemesi sosyal medyada alay konusu oldu.