31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

Real Madrid ve Tottenham'ın da yer aldığı Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal gündem oldu. Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar'ın yerde kaldığı pozisyonda Ersun Yanal'ın 'Yat yat' diye seslemesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 10:58
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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

Fenerbahçe, Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nda Alman ekibiyle karşılaştı.

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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

Sarı-lacivertli ekip, Allianz Arena'daki maçtan 6-1 mağlup ayrıldı.

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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22'de Renato Sanches, 28'de Leon Goretzka, 31, 43 (p), 58'de Thomas Müller, 40'ta Kingsley Coman kaydetti.

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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

Fenerbahçe'nin tek golünü 64'te yeni transfer Max Kruse attı.

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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat

ERSUN YANAL'DAN SADIK'A KALKMA TALİMATI

Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar, rakibinin müdalesiyle yerde kaldı. Faul yapılan yere yakın bir konumda bulunan Ersun Yanal, Sadık'a kalkma diye seslendi

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