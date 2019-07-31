31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal alay konusu oldu: Sadık yat yat
Real Madrid ve Tottenham'ın da yer aldığı Audi Cup'taki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal gündem oldu. Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar'ın yerde kaldığı pozisyonda Ersun Yanal'ın 'Yat yat' diye seslemesi sosyal medyada alay konusu oldu.
Giriş Tarihi: 31.07.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 10:58
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