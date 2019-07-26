26 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncu ile temasta olan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Öyle ki Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanacak video bile belli oldu. İşte flaş transferin detayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 07:15
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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de transfer şov yeniden başlıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Son oynanan Hertha Berlin maçında takımdaki eksiklikler dikkat çekmiş Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan transfer beklentilerini ortaya koymuştu.

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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen sarı-lacivertliler transfer bombasını patlatıyor.

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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar yeni transferi İstanbul'a getiriyor.

İşte flaş transferin detayları...

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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe'de beklenen oldu... Uzun süren görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, eski yıldızı Simon Kjaer ile her konuda anlaşma sağladı.

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