26 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncu ile temasta olan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Öyle ki Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanacak video bile belli oldu. İşte flaş transferin detayları...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 07:15
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