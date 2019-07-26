Fenerbahçe'nin yıldız transferi bugün İstanbul'a geliyor!

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok oyuncu ile temasta olan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile her konuda anlaşma sağladı. Öyle ki Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanacak video bile belli oldu. İşte flaş transferin detayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2019 07:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





