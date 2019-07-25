25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!
Fenerbahçe ile Hertha Berlin yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan öne çıkan satır başları...
Giriş Tarihi: 25.07.2019 23:48
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