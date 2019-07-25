25 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!

Fenerbahçe ile Hertha Berlin yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra teknik direktör Ersun Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalardan öne çıkan satır başları...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 23:48
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!

Fenerbahçe ile Hertha Berlin hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısında Hertha Berlin, Redan ve Ibisevic'in golleriyle 2-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerin tek golü Allahyar'dan geldi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!

"HEPİMİZ AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ"

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, ''Hocamızla hamle oyuncusu olayım, 11 olayım gibi bir görüşmemiz olmadı" diyen tecrübeli oyuncu, "Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Hocanın mutlaka değerlendirmesi olacaktır.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan transfer mesajı!

Beni oynatma veya oynatmama yönünde. Ben buraya Fenerbahçe takımına hizmet etmeye geldim. Formaya herkes gibi eşit mesafede duruyorum.

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