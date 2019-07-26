Fenerbahçe'den dev transfer atağı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir orta saha transferi üzerinde duruyordu. Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra defansa dönük bir orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı oyuncuyu buldu. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 09:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





