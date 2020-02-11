Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...

Devre arası transfer döneminde harcama limiti sıkıntısı nedeniyle kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bu sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Kadrosunda düşünmediği isimlerin elinden çıkarmak isteyen ve bu kapsamda bütçeyi oluşturmayı düşünen sarı-lacivertli ekibin kapısı sürpriz bir teklifle çalındı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için Alman devi kancayı taktı ve sezon sonunda istedi. İşte tüm detaylar...