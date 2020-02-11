11 Şubat 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...

Devre arası transfer döneminde harcama limiti sıkıntısı nedeniyle kadrosuna sadece Simon Falette'yi katabilen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bu sıkıntıyı yaşamak istemiyor. Kadrosunda düşünmediği isimlerin elinden çıkarmak isteyen ve bu kapsamda bütçeyi oluşturmayı düşünen sarı-lacivertli ekibin kapısı sürpriz bir teklifle çalındı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu için Alman devi kancayı taktı ve sezon sonunda istedi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:59
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...

Bütçesi sıkıntılı olan Fenerbahçe, devre arasında sadece stoper Simon Falette'yi kadrosuna katabilmişti.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...

Bu sorunu bir daha yaşamak istemeyen sarı-lacivertli takım, yaz transfer dönemi için ince eleyip sık dokumayı düşünüyor.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...

Bu kapsamda sarı-lacivertli kulübün kapısına sürpriz bir teklif geldi.

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu gidiyor! Yeni takımı...

Peki hangi takım, kimi istedi? İşte tüm detaylar...

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır gidiyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla gündeme gelen Altay Bayındır bir çok kulübün radarına girmiş durumda.

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