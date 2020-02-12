12 Şubat 2020, Çarşamba
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Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca
İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin yıldızına Everton, Southampton ve Sunderland'ın talip olduğunu yazdılar. Haberde bu transfere en büyük engelin sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu da ifade edildi.
Giriş Tarihi: 12.02.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 06:37
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