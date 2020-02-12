12 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca

İngiliz futbol siteleri Fenerbahçe'nin yıldızına Everton, Southampton ve Sunderland'ın talip olduğunu yazdılar. Haberde bu transfere en büyük engelin sözleşmesindeki 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu da ifade edildi.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 06:37
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Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu yıl başında yeniden Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, performansıyla tekrar eski günlerine geri döndü.

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Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca

Gösterdiği performansla adından söz ettiren ve yeni sezonda sarı lacivertli yönetim tarafından yeni sözleşme imzalayan Ozan Tufan'a 3 İngiliz ekibi kanca attı.

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Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca

Everton, Southampton ve Sunderland'ın Ozan'ın menajeri ile temasa geçtiği ve zemin yokladığı öğrenildi. İngiliz basını bu transfer için en önemli engelin ise F.Bahçe'nin talebi olacağını yazdı.

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Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.

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Fenerbahçeli yıldıza 3'lü kanca

İNDİRİM İSTİYORLAR!

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için fazla bir indirime gitmesinin beklenmediği en fazla 18 milyon Euro'ya kadar ineceği de haberde ifade edildi.

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