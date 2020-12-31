Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

"Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız"

İyi bir takım olduklarını için saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti: Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz.