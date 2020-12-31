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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, takımın harcama limitinden transferlere kadar birçok konuya açıklık getirdi. Luiz Gustavo hakkında çıkan iddialara da yanıt veren Belözoğlu, Diego Perotti'nin sözleşmesindeki o maddeyi de açıkladı. İşte 40 yaşındaki futbol adamının açıklamalarından satır başları... | Son dakika Fenerbahçe (FB) haberleri

Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:51
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sadece saha içine odaklandıklarını, saha dışında ses yükselterek başarıya gitmek gibi bir düşünceye sahip olmadıklarını söyledi.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Sportif Direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camianın hakkını savunmaktan geri durmayacaklarının altını çizen Belözoğlu, "Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Bazen konuşuyoruz. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Biz herkesle konuşuruz, çekincemiz yok ama derdimiz o değil. Konumumuz, pozisyonumuz, camiamız, başkanın da kendi tarzı var. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

"Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız"
İyi bir takım olduklarını için saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti: Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

Biz hiç bir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bu sürdürülebilir bir iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 60'ın içinde kalmakta kararlıyız.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan flaş Diego Perotti sözleri! Sözleşmesindeki o madde...

"TRANSFER LİMİTLERİNDE ARTIDAYIZ"
Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere bildirdiği limitlerde şu anda artıda olduklarını dile getirdi. Sakatlıkların futbolun içinde yer aldığını ama aynı bölgelerde sakatlanmaların da şanssızlık olduğunu aktaran Belözoğlu, "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz.

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