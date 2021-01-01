01 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! İşte Kanarya'nın 2021 bombası

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisi başlatmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde teknik ekibin belirlediği birkaç bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 20:23 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 20:30
ABONE OL
  • 1
  • 20
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! İşte Kanarya'nın 2021 bombası

Süper Lig'de aldığı Başakşehir galibiyetiyle moral depolayan ve 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe'de gözler 16. haftada oynanacak Kasımpaşa maçına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! İşte Kanarya'nın 2021 bombası

Sarı-lacivertliler, 4 Ocak Pazartesi günü oynayacağı maçı kazanarak hem zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hem de galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

  • 3
  • 20
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! İşte Kanarya'nın 2021 bombası

Teknik direktör Erol Bulut ve yardımcıları, kritik maç öncesi sık sık oyuncularıyla toplantı gerçekleştirirken 5 Ocak'ta resmen başlayacak olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi için de çalışmalar hızlandı.

  • 4
  • 20
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! İşte Kanarya'nın 2021 bombası

Sezon öncesi yaptığı takviyelerle sükse yapan Fenerbahçe, yeni transferlerinin önemli bir kısmından istediği katkıyı alamadı.

  • 5
  • 20
Emre Belözoğlu'dan Fenerbahçe'yi uçuracak transfer! İşte Kanarya'nın 2021 bombası

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Kanarya, birkaç bölgeye takviye yapacak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör