24 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Victor Moses İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Victor Moses İstanbul'a geldi. İşte yıldız ismin ilk görüntüleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 03:38
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Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Nijeryalı oyuncuyu ve kulübü Chelsea'yi ikna etti.

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Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Sportif Direktör Comolli ile birlikte bu akşam İngiltere'ye uçan yöneticiler, Moses'ı İstanbul'a getirdi.

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Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Nijeryalı yıldız, İstanbul'a gelirken, özel uçağın önünde poz verdi.

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Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

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Victor Moses İstanbula geldi! İşte ilk görüntüler

Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı.

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