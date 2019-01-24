24 Ocak 2019, Perşembe

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Fenerbahçe, Nijeryalı yıldız Victor Moses'ı sonunda ikna etmeyi başardı. Chelsea ile de anlaşmaya varan yönetim, 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kiraladı. Sarı-Lacivertliler 3 ismin transferinde daha sona geldi.

Giriş Tarihi: 24.01.2019 02:12 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 07:47
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Fenerbahçe'den transferde ilk hamle geldi...

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Sarı-lacivertliler, Chelsea'nin kanat oyuncusu Victor Moses ile anlaşmaya vardı.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Chelsea ile daha önce el sıkışan yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyu da gelmeye ikna etti.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Bunun üzerine Moses dün gece imza için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Transferin kısa süre içerisinde KAP'ta da duyurulması bekleniyor.

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