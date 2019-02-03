03 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de müthiş değişim!

Bu sezon ligde ilk kez ikide iki yaptı... Gol kısırlığı sorunu çözüldü... Pas yüzdesi yükseldi... Ve Kadıköy rakipler için yeniden 'kabus' oldu...

Giriş Tarihi: 03.02.2019 10:54
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Fenerbahçede müthiş değişim!

Fenerbahçe'de üst üste alınan Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleri moralleri yerine getirdi.

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Fenerbahçede müthiş değişim!

Alt sıralardan uzaklaşan sarı-lacivertliler, istatistikleriyle de gelecek adına ümit veriyor. İşte Ersun Yanal'ın gelişiyle yaşanan o değişim:

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Fenerbahçede müthiş değişim!

Cocu+Koeman ile ligde 15 maçın ilk yarılarında 7 gol bulabilen takım, Yanal ile 5 lig maçında 6 gol atıp 1.2 ortalamaya ulaştı.

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Fenerbahçede müthiş değişim!

Yanal ile 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplandı. Önceki 10 lig maçında ise 1 galibiyet 5 beraberlikle 8 puan alabildi.

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Fenerbahçede müthiş değişim!

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez iki maç üst üste galibiyet aldı.

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