Fenerbahçede müthiş değişim!

03 Şubat 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de müthiş değişim!
Bu sezon ligde ilk kez ikide iki yaptı... Gol kısırlığı sorunu çözüldü... Pas yüzdesi yükseldi... Ve Kadıköy rakipler için yeniden 'kabus' oldu...
Giriş Tarihi: 03.02.2019 10:54
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!