18 Ocak 2021, Pazartesi

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde bombayı patlattı ve Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'i kadrosuna kattı. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak 32 yaşındaki oyuncuya verilecek ücret ve bonuslar da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 18.01.2021 15:07
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

Mesut Özil transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan Fenerbahçe, sürpriz bir video hazırlıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

Sarı-lacivertli yetkililer, Arsenal ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. Alex ve Persie gibi Fenerbahçe'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

TAKİPÇİ SAYISI 87 MİLYON

Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan Mesut Özil'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, twitter'da 25.6, facebook'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ

Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

MAAŞI VE BONUSLAR BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atacak olan Mesut Özil'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak.

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