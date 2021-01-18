Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in alacağı ücret belli oldu! Bonuslar...

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ

Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan Mesut Özil kariyeri boyunca bir Dünya Kupası olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu Real Madrid ile İspanya Şampiyonu olurken, aynı zamanda Süper Kupa'yı da kazanmıştı.