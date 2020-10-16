Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! "Ronaldo'dan daha..."

Rekabete gireceğin isimler Samatta ve Cisse... Kendini nerede görüyorsun?

Samatta ve Cisse birbirlerine benzeyen santrforlar. Ben ise farklı tipte santrforum. İkisi de fantastik oyuncular ve Premier Lig'de görev yapmışlar. Kendilerinden çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. İdmanlarda onları seyredip, neler öğrenirim diye bakıyorum. Fenerbahçe'de aile ortamı var. Samandıra'da çok güzel bir hava mevcut. Hem çok çalışıyoruz hem de çok eğleniyoruz.