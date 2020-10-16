16 Ekim 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! "Ronaldo'dan daha..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde İsviçre'nin Basel takımından kadrosuna kattığı Kemal Ademi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyeri ve sarı-lacivertli takımla ilgili konuşan Ademi, Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:46
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! Ronaldo'dan daha...

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Basel'den renklerine kattığı Kemal Ademi, 1.98'lik boyuyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertli takımdan Lazio'ya giden Vedat Muriqi gibi onun da kökleri Kosova'ya dayanıyor ancak savaş nedeniyle İsviçre'nin yolunu tutmuş.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! Ronaldo'dan daha...

Savaştan kaçarken annesinin karnında olan Ademi, Almanya'nın Villingen şehrinde doğmuş. 24 yaşındaki oyuncu Sabah'a verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o sözler...

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! Ronaldo'dan daha...

Antrenmandaki sıçrama fotoğrafın herkesin dikkatini çekti. Ne kadar yükseğe sıçrarsın Ronaldo'ya meydan okur musun?

Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim. Kulüpteki antrenörlerle çalışıyoruz. Uzun boyluyum ve hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum çalışmalarımız sürüyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! Ronaldo'dan daha...

Her uzun boylu oyuncu Zlatan Ibrahimovic'e benzetilir. O seviyeye çıkar mısın?

Zlatan İbrahimovic (1.95) çok büyük bir oyuncu. Premier Lig'de forma giyen Andy Carroll (1.93) gibi uzun boylu forvetlere göre daha hareketli ve teknik bir oyuncu. Premier Lig'deki uzun boylu forvetleri izlediğimde Zlatan'daki tekniğin onlarda olmadığını görüyorum. Defanslar bu oyunculara dikkat etmeliler. Zlatan'a benzetilmek güzel ancak ben tamamen kendi adıma yapabileceğim en iyi şeyleri hedefliyorum.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi'den flaş açıklama! Ronaldo'dan daha...

Rekabete gireceğin isimler Samatta ve Cisse... Kendini nerede görüyorsun?

Samatta ve Cisse birbirlerine benzeyen santrforlar. Ben ise farklı tipte santrforum. İkisi de fantastik oyuncular ve Premier Lig'de görev yapmışlar. Kendilerinden çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. İdmanlarda onları seyredip, neler öğrenirim diye bakıyorum. Fenerbahçe'de aile ortamı var. Samandıra'da çok güzel bir hava mevcut. Hem çok çalışıyoruz hem de çok eğleniyoruz.

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