29 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği toplantısının ardındna çok önemli açıklamalarda buklundu. Transfer hakkında değerlendirmelerde bulunan Özsoy, taraftarı heyecanlandıracak açıklamalarının yanı sıra tecrübreli kaleci Volkan Demirel'in geleceği hakkında da önemli açıklamar yaptı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 14:52
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