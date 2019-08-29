29 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği toplantısının ardındna çok önemli açıklamalarda buklundu. Transfer hakkında değerlendirmelerde bulunan Özsoy, taraftarı heyecanlandıracak açıklamalarının yanı sıra tecrübreli kaleci Volkan Demirel'in geleceği hakkında da önemli açıklamar yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 14:52
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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan Genel Kurulu'nun ardından transfer hakkında konuştu.

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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!

Semih Özsoy, transferler hakkında çok çalışma yaptıklarını belirtirken "Transferler ile ilgili Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor ve dediğiniz gibi sonuna geldik.

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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!

Zaten şurada birkaç günümüz kaldı, pazartesi gününe kadar. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir.

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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!

Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp halletmeye çalışıyoruz. Ali Başkan çok mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve transfer açıklaması!

Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı ve o ruhu kaybetmemek." şeklinde konuştu.

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