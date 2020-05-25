Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

Bu sezon şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Süper Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve iki ezeli rakibin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyu iki Avrupa kulübünün daha kadrosuna katmak istediği ve Kayseri ekibine fiyat sordukları öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.05.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 18:31 ABONE OL