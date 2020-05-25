25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

Bu sezon şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Süper Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve iki ezeli rakibin transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyu iki Avrupa kulübünün daha kadrosuna katmak istediği ve Kayseri ekibine fiyat sordukları öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 18:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 18:31
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

Corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da başlayacak maçlar için sahaya inen Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan iki takım, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle 2020-21 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren iki ezeli rakip, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah'ın transferi için karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği 26 yaşındaki oyuncuya son olarak Rus ekipleri talip oldu.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yeni adresi...

LOKOMOTIV MOSKOVA VE SPARTAK MOSKOVA DA TALİP OLDU

Avrupa'nın önemli ekipleri tarafından izlendiği bilinen Mensah'ı Lokomotiv Moskova ve Spartak Moskova'nın ciddi bir şekilde kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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