08 Mart 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! "Ali Koç'u aradım ve..."

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teknik direktör önerisinde bulunduğunu açıkladı. İşte Dilmen'in Koç'a önerdiği iddia edilen 3 isim...

Giriş Tarihi: 08.03.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 14:34
  • 1
  • 11
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! Ali Koç'u aradım ve...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kalarak üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramadı.

  • 2
  • 11
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! Ali Koç'u aradım ve...

Fenerbahçe'nin golleri 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz'den gelirken, Denizli temsilcisinin gollerini 45. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan, mücadelenin 43. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! Ali Koç'u aradım ve...

Kanarya, bu sonuçla puanını 40'a çıkararak maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Bu sezonki 7. beraberliğini alan Denizlispor ise 10. sırada kaldı.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! Ali Koç'u aradım ve...

Üst üste 6. maçında da puan kaybı yaşayamayan Fenerbahçe'de galibiyet hasreti sürerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçını NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! Ali Koç'u aradım ve...

Sarı-lacivertlilerin lige havlu attığını söyleyen Dilmen, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a teknik direktör önerisinde bulunduğunu söyledi. İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe - Denizlispor maçı yorumları ve sarı-lacivertlilere önerdiği iddia edilen 3 isim...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör