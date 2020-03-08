08 Mart 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! "Ali Koç'u aradım ve..."
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teknik direktör önerisinde bulunduğunu açıkladı. İşte Dilmen'in Koç'a önerdiği iddia edilen 3 isim...
Giriş Tarihi: 08.03.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 14:34
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...