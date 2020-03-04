04 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev derbiyi bordo-mavili ekip 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde ise sarı-lacivertli taraftarlar adeta çılgına döndü! Sarı-lacivertli ekipte kaptanlık yapan Ozan Tufan'ın o hareketi sosyal medyada tepki çekti...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:36
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Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında yediği ikinci golde rakip oyuncuyu takip etmek yerine oyunun gelişimini izleyen Ozan Tufan'a Fenerbahçe taraftarından tepki yağdı. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Ozan Tufan'ı eleştirdi. İşte o yorumlar...

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Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...
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Fenerbahçeli taraftarlar çılg��na döndü! Ozan Tufan...
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Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...
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Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...
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