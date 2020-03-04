Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü! Ozan Tufan...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Dev derbiyi bordo-mavili ekip 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde ise sarı-lacivertli taraftarlar adeta çılgına döndü! Sarı-lacivertli ekipte kaptanlık yapan Ozan Tufan'ın o hareketi sosyal medyada tepki çekti...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





