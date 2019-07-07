07 Temmuz 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!
Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgeye çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacakl iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"