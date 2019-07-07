Fenerbahçe'nin yeni stoperi Fransa'dan!

Savunmaya takviye yapacak olan Fenerbahçe, bu bölgeye çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacakl iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





