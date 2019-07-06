06 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Ozan Tufan rüzgarı

Fenerbahçe'de son dönemlerde bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımla kamp yaparken, sezona en hazır isimler arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 06.07.2019 19:57 Güncelleme Tarihi: 06.07.2019 20:15
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan rüzgarı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe kadrosunda düşünülmeyen ve Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Topuk Yaylası'nda geçirilen kampta sezona en hazır isimlerden birisi oldu.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan rüzgarı

Yapılan çalışmalarda son derece istekli olan ve tatil döneminde de çalışmalarını sürdüren 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda gösterdiği performansla teknik heyeti memnun etti.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan rüzgarı

Geçen sezonun ikinci yarısını Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren ve burada oynadığı iyi futbolla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon için Teknik Direktör Ersun Yanal'ın planları arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan rüzgarı

İşte idmandan kareler...

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Fenerbahçe'de Ozan Tufan rüzgarı
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