Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor, disiplinden taviz verilmiyor. Yeni transferler bile kırk yıllık Fenerli gibi... Yanal ise tedbirli: Önemli olan bu isteği bütün sezona yaymak. Performansları ile göz dolduran yeni transferlerin isim isim performansını derledik. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...