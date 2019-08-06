06 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor, disiplinden taviz verilmiyor. Yeni transferler bile kırk yıllık Fenerli gibi... Yanal ise tedbirli: Önemli olan bu isteği bütün sezona yaymak. Performansları ile göz dolduran yeni transferlerin isim isim performansını derledik. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 00:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 06:56
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Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Almanya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde tam gaz devam eden Fenerbahçe, görenlere "maşallah" dedirtiyor.

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Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Sarı-lacivertliler, günde çift idman yapıp yorulsa da moral-motivasyon üst seviyede.

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Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Antrenmanlarda disiplinden taviz vermeyen futbolcular, istekli çalışmalarla teknik heyetin yüzünü güldürürken, yeni transferin takıma çabuk uyum sağlamaları da dikkatten kaçmıyor.

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Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Sarı-lacivertlilerin yabancılık çekmemesinde Emre Belözoğlu'nun da payı büyük.

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Fenerbahçe'de Muriç fırtınası! İşte yeni transferlerin idman raporu...

Takıma abilik yapan tecrübeli futbolcu, yönetim-teknik heyet-oyuncular üçgeninde kilit bir rol de oynuyor.

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