18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı!
2019-20 sezonu yaklaşırken, Avrupa'da ve ülkemizde kulüplerin yeni sezon formaları da birer birer açıklanıyor. Beşiktaş üç formasını da tanıtırken, Galatasaray ise yalnızca iç saha formasını satışa sundu. Forma satışlarından her sezon büyük bir gelir elde eden Fenerbahçe ise formalarını bu akşam tanıtacaktı. Ancak Sarı-Lacivertlilerin formaları internete sızdı. İşte dört büyüklerin ve Avrupa devlerinin yeni sezon formaları...
Giriş Tarihi: 18.07.2019 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2019 12:21
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