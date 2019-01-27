27 Ocak 2019, Pazar

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İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçe'yi reddetti, Beşiktaş'a geliyor...

Çizme basını, Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın Interli Antonio Candreva'nın menajeri ile masaya oturduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 10:56
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İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor...

Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın, Inter'in tecrübeli sağ açığı Antonio Candreva'nın transferi için menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.

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İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Candreva'nın menajeri Pastorello ile fikir alışverişinde bulundu.

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İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor...

Pastorello'nun da Inter'in Candreva'ya kulüp bulması yönünde kararını bildirdiği, bunun üzerine çeşitli kulüplerle görüştüklerini ilettiği yazıldı.

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İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor...

Antonio Candreva ile ilgilenen kulüpler arasında Genoa, Torino, Parma ve Bologna'nın da bulunduğu belirtilirken, İtalyan yıldızın ara transfer döneminin başında Fenerbahçe'yi reddettiğinin de altı çizildi.

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İtalyanlar açıkladı! Fenerbahçeyi reddetti, Beşiktaşa geliyor...

2016-17 sezonu başında 22 milyon Euro'luk bonservisiyle Lazio'dan transfer edilen Candreva bu sezon 13 maçta 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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