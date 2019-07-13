13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Real Madrid'den
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yeni isimler kadroya katılmak için gün sayıyor. Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan birçok isimle anlaşma sağlayan Kanarya'da yeni golcü Real Madrid'den geliyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.07.2019 10:28
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