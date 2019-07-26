26 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertliler stoper, orta saha ve golcü takviyesi yaparak transferi sonlandırmak isterken, Ersun Yanal'ın Kjaer'i tercih etmediği öğrenildi. İşte Yanal'ın gönlündeki isim ve transfer adayları...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 15:48
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Sarı-Lacivertlilerde hedef stopere, orta sahaya ve forvete takviye yaparak, transfer sezonunu kapatmak...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Stoper takviyesi konusunda Simon Kjaer ile anlaşma sağlandığı iddia edilmişti.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde öncelikli ismin Kjaer olmadığı ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Kjaer'i düşünmüyor! İşte stoper adayları

Kjaer ile şu ana kadar kesin bir anlaşmanın da söz konusu olmadığı öğrenildi.

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