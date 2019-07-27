27 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de transferde atağa kalktı! 3 isim birden
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezona yepyeni bir kadroyla start verecek olan Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi yoğun. Birçok isimle imza aşamasına gelen Fenerbahçe önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor. İşte Sarı-Lacivertliler'in transfer gündemi ve yaşanan son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.07.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 27.07.2019 07:53
- 1
- 35
- 2
- 35
- 3
- 35
- 4
- 35
- 5
- 35
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"