28 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine şu ana kadar yalnızca Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 23:20
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