Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine şu ana kadar yalnızca Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 23:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





