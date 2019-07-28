28 Temmuz 2019, Pazar

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine şu ana kadar yalnızca Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.07.2019 23:20
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Fenerbahçe'de santrfor harekatı başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal aynı sıkıntıları bir daha yaşamak istemiyor.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Buna göre verimsiz geçen sezonun ardından Soldado ve Slimani gibi isimlerle yollarını ayıran Fenrebahçeli kurmaylar başka arayışlara girmişti.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Santrfor bölgesine ilk olarak Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç santrfor transferinin müjdesini vermişti.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi o bölgeyi dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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