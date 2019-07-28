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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla...
Transfer sürecinin en hareketli takımlarından biri olarak öne çıkan Fenerbahçe'de birçok isim takıma katılırken mevcut oyuncular arasında takımdan ayrılanlar da olmuştu. Bu ayrılıklara bir yenisi daha eklenebilir. Bu beklenmedik gelişme camiada şok etkisi yaratırken yıldız oyuncu, menajerine "Görüşmelere başlayalım" talimatı verdi. İşte deprem etkisi yaratan gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 28.07.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 12:39
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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
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Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Menajeri başka takımla... | Son dakika haberleri
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