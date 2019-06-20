21 Haziran 2019, Cuma
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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ısrarla, "Satmayacağız" diyor. Boşnak futbolcu ise gitmek istiyor Kulübüyle ipleri koparan Edin Visca, sarı-lacivertlilere trasfer olmak istediğini artık açık açık konuşuyor 29 yaşındaki oyuncunun tutumu da yüksek bedel ödemeye yanaşmayan Kanarya'nın elini güçlendiriyor.
Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
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