21 Haziran 2019, Cuma

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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ısrarla, "Satmayacağız" diyor. Boşnak futbolcu ise gitmek istiyor Kulübüyle ipleri koparan Edin Visca, sarı-lacivertlilere trasfer olmak istediğini artık açık açık konuşuyor 29 yaşındaki oyuncunun tutumu da yüksek bedel ödemeye yanaşmayan Kanarya'nın elini güçlendiriyor.

Giriş Tarihi: 20.06.2019 23:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2019 07:58
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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum

Bir yandan UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, bir taraftan da transfer harekatına devam ediyor.

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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyor.

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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimlerin başında gelen Edin Visca konusunda ısrarcı davranan Kanarya, artık Boşnak futbolcunun kulübü Başakşehir'in kararını bekliyor.

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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum

BONSERVİSİ İÇİN KOLAYLIK İSTİYOR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Visca'yı satmayacağız" diyor. Ancak Boşnak yıldız tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Visca: Fenerbahçe'yi istiyorum

8 yıldır formasını giydiği turuncu-lacivertlilere veda etmek istediğini başkan Gümüşdağ'a ileten 29 yaşındaki futbolcunun, "Artık kariyerime Fenerbahçe'de devam etmek istiyorum.

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